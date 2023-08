Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Landkreisgebäude ++ Unfälle mit Verletzten

Zwei Verletzte nach Unfall mit Taxi

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagmittag (15.08.2023), gegen 12.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 kurz hinter der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 54-jähriger Cuxhavener geriet mit seinem Taxi aus bisher nicht bekannter Ursache nach rechts auf den Seitenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem Baustellensicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, einem sogenannten Verkehrsvorwarner. Durch den Zusammenstoß schleuderte der PKW gegen die Seitenschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 54-Jährige und sein Fahrgast, ein 84-jähriger Cuxhavener, wurden zum Glück nur leicht verletzt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro an Pkw, Anhänger und Seitenschutzplanke.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Loxstedt/B71. Am frühen Mittwochmorgen (16.08.2023), gegen 1 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 45-jährigen Beverstedter im Bereich Loxstedt an der Bundesstraße 71 mit seinem Pkw. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Januar 2023 war sein polnischer Führerschein in Polen beschlagnahmt und ihm damit die Fahrerlaubnis entzogen worden. Des Weiteren ergab sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass der geführte Skoda nicht versichert und versteuert war. Gegen den Beverstedter wurden entsprechend mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Einbruch in Landkreisgebäude

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht, gegen 0.40 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Gebäude des Landkreises Cuxhaven in der Vincent-Lübeck-Straße ein. Der oder die Täter brachen ein Bürofenster auf, durchsuchten mehrere Büros und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Cuxhaven. Ein 8-jähriges Kind wurde gestern bei einem Verkehrsunfall als Mitfahrer in einem PKW leicht verletzt. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer hatte an der Kreuzung Gorch-Fock-Straße / Bernhardstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 46-jährigen Autofahrers missachtet. In diesem PKW saß auch das Kind und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Unfallverursacher verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen ein Eckhaus. Der Sachschaden an den PKW und dem Haus wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt.

