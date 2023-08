Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: zwei Einbrüche ++ zwei Verkehrskontrollen

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Bauhof Ihlienworth

Ihlienworth. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter auf das Gelände des Bauhofs in Ihlienworth eingedrungen. Die Täter haben einen Zaun beschädigt und sind so auf das Gelände gelangt. Aus einer aufgebrochenen Lagerhalle wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Kellereinbruch

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Segelckestraße eingebrochen. Es wurde mindestens ein Kellerabteil aufgebrochen und der Inhalt durchsucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

E-Scooter ohne Versicherung, aber der Fahrer unter Drogen

Debstedt. Ein 19-jähriger Geestländer führte im öffentlichen Verkehrsraum einen E-Scooter, ohne, dass er eine erforderliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für eine Beeinflussung durch mehrere Betäubungsmittel festgestellt und mit Hilfe eines Drogentests bestätigt werden. Es wurde eine Blutentnahme entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 19-jährigen wurden ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss illegaler Drogen eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bremerhaven / BAB 27: Am Montagabend gegen 22 Uhr führten Polizeibeamte der Polizei Geestland eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der BAB 27 in Höhe Bremerhaven-Wulsdorf durch. Der kontrollierte 48-jährige Bremer Autofahrer hatte keinen Führerschein dabei. Das wäre auch nur schwer möglich gewesen, denn die Fahrerlaubnis wurde ihm bereits vor über 2 Jahren entzogen. Gegen den Bremer wurd ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

