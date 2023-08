Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobene Gullydeckel

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf, OT Spaden: Unbekannte Täter entfernten in der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.08) in Spaden, in der Schreberstraße, mehrere Gullydeckel aus ihrer Halterung und legten diese daneben ab. Die Polizei Schiffdorf ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitte um sachdienliche Hinweise unter Tel. 04706/9480.

