Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heiligenroth (ots)

Am Freitag, dem 19.05.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich K103 / Rheinstraße in Heiligenroth zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wirges befuhr mit ihrem PKW die Rheinstraße in Fahrtrichtung Einmündung K103. Im Einmündungsbereich missachtete die 20-jährige die Vorfahrt eines in Richtung Ruppach-Goldhausen fahrenden PKWs, und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 19:00 Uhr gesperrt werden.

