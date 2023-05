POL-PDMT: Niederahr -Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus- ZEUGEN GESUCHT

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am heutigen Donnerstag wurde in der Mittagszeit ein Wohnmobil in der Ferbachstraße/Parkplatz am Ferbachtal in Höhr-Grenzhausen entwendet. Es konnte kurze Zeit später von der Polizei in Höhr-Grenzhausen am Parkplatz Südfriedhof aufgefunden werden. Es werden Zeugen gesucht, die zum Tathergang oder den Tätern Angaben machen können. Hinweise an die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen Tel: ...

