POL-CUX: Polizeibericht aus Geestland

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Bauhof Ihlienworth Ihlienworth. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter auf das Gelände des Bauhofs in Ihlienworth eingedrungen. Die Täter haben einen Zaun beschädigt und sind so auf das Gelände gelangt. Aus einer aufgebrochenen Lagerhalle wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. ++++++ Kellereinbruch Cuxhaven. Am vergangenen ...

