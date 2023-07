Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Außenspiegel an einem geparkten Auto abgeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (07.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, hat ein Unbekannter in der Goethestraße an einem dort geparkten Auto absichtlich einen Außenspiegel abgeschlagen und so an dem Wagen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 16 Jahre jungen Mann handeln, der mit einer blauen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet war. Er war mit fünf weiteren Personen unterwegs. Hinweise zu der Tat oder der Identität des jungen Mannes nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

