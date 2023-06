Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin in eigener Wohnung überfallen - Langenfeld - 2306064

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Donnerstag (15. Juni 2023) eine 88 Jahre alte Seniorin in ihrer eigenen Wohnung überfallen und beraubt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:15 Uhr war die Frau zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Opladener Straße gegangen. Als die Seniorin die Tür zu ihrer Wohnung aufschloss, wurde sie plötzlich von hinten gepackt und ins Badezimmer geschubst, wobei sie zu Boden fiel, aber glücklicherweise nicht verletzt wurde. Anschließend durchsuchte ein laut der 88-Jährigen komplett schwarz gekleideter Mann mit dunkler Kappe die Wohnung der Frau, wobei er Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro entwendete.

Während sich die Frau nach ihrem Sturz mühsam auf die Beine stellte, flüchtete der Mann aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Frau vertraute sich dann am Abend ihrer Tochter an, die gegen 19:45 Uhr die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte.

Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein und bittet hierbei um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

