Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Straftatenserie in Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

Ein versuchter Einbruch in den Netto-Markt Weiskirchen, eine Sachbeschädigung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr werden einer vierköpfigen Tätergruppe am Samstagabend, 07.01.2023, zur Last gelegt. Um 22.00 Uhr vermummten sich 4 Täter am Netto-Markt und warfen mit aufgefundenen Backsteinen die Scheibe eines Fensters am genannten Einkaufsmarkt ein. Ob die Täter in den Markt eingestiegen sind oder von der Tatausführung abließen, steht noch nicht eindeutig fest. Die gleiche Personengruppe beschädigte später dann bis um 23.00 Uhr ein Zaunelement auf dem Netto-Parkplatz und hob eine Kanalabdeckung aus ihrer Führung. Neben einer strafrechtlichen Relevanz kommt hier hinzu, dass durch das Hindernisbereiten auf dem Parkplatz erhebliche Gefahren für dort fahrende Verkehrsteilnehmer verbunden waren. Die Polizeiinspektion Nordsaarland fragt: Wer hat im genannten Zeitraum in Weiskirchen eine vierköpfige Personengruppe gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität dieser Leute geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 0687190010 richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell