Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Bushäuschen demoliert

Wadern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montag, 02.01.2023, um 18.55 Uhr der Polizeiinspektion Nordsaarland, dass Jugendliche das gläserne Wartehäuschen am Waderner Busbahnhof demoliert hätten. Ein zufällig in Noswendel befindliches Unterstützungskommando der Polizeiinspektion Neunkirchen wurde von Seiten der PI Nordsaarland ersucht, die Sachverhaltsaufnahme zu tätigen. Die beiden Neunkircher Polizeibeamten stellten fest, dass eine große Glasscheibe zerstört war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die beiden Beamten einen in Wadern wohnenden Heranwachsenden als Tatverdächtigen ausmachen und auch an seiner Wohnanschrift antreffen. Der junge Mann gab die sinnlose Zerstörung der Glasscheiben zu. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zur Beseitigung der erheblichen Gefahrensituation durch die Glassplitter am Busbahnhof musste ein Bereitschaftsdienstmitarbeiter des Bauhofes Wadern ausrücken.

