Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Blitzeranhänger demoliert

Wadrill (ots)

Laute metallisch klingende Schlaggeräusche und der Ton einer daraufhin aktivierten Alarmanlage schreckten in der Nacht zum Sonntag, 08.01.2023, um 02.24 Uhr eine Anwohnerin der Straße "Zur Alm" in Wadrill auf. Die Frau sah durch ein Fenster, dass ein Kleintransporter von einem dort abgestellten sogenannten "Enforcement Trailer" (landläufig Blitzeranhänger genannt) wegfuhr. Die alarmierten Polizeibeamten stellten im Bereich der Glasscheibe vor der Kamera des Gerätes drei Einschlaglöcher (runde Einkerbungen) fest, wobei auch die Glasscheibe beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Nordsaarland hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. In der besagten Nacht fand in Wadrill eine Veranstaltung statt. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06871 90010 zu den Tätern. Wer hat in der besagten Nacht in Wadrill einen Kleintransporter gesehen?

