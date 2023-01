Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Angriff auf Rettungssanitäterin

Nunkirchen (ots)

Opfer eines Angriffs auf Rettungskräfte und einer Körperverletzung wurde eine 26-jährige Rettungssanitäterin am Montag, 02.01.2023, um 17.42 Uhr in Nunkirchen. Der integrierten Leitstelle wurde zuvor eine hilflose und stark alkoholisierte Person gemeldet, weshalb sich zwei Rettungssanitäterinnen als "First-Responder-Team" zu dem Mann begaben.

Im Rahmen der bevorstehenden Behandlung und Untersuchung erfasste die 26-jährige Rettungskraft den Arm des Mannes. Dieser verdrehte sogleich den Arm der Sanitäterin, wodurch diese starke Schmerzen im Bereich des rechten Ober- und Unterarmes erlitt. Die Rettungskräfte riefen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland hinzu, die den Randalierer in Gewahrsam nahmen. Ein hinzugerufener Arzt diagnostizierte bei dem 66-Jährigen die Haftfähigkeit, so dass er in Absprache mit einem Bereitschaftsrichter in die Gewahrsamszelle der Polizei eingeliefert wurde.

Dem deutlich alkoholisierten Täter wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen eines tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und wegen Körperverletzung ermittelt. Die verletzte Rettungssanitäterin musste sich in ärztliche Behandlung begeben und ist bis auf weiteres dienstunfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell