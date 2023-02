Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es zu einem Diebstahlsdelikt in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße. Gegen 17 Uhr, wurde der Ladendetektiv des Geschäftes auf eine Frau aufmerksam, die zahlreiche Parfumflakons aus den Regalen entnahm und in eine große Tasche steckte. In Begleitung eines Mannes passierte sie anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach die 40-Jährige Tatverdächtige an, die sich bereits außerhalb des Ladens befand. Es kam sofort zu einem Handgemenge, bei dem der Zeuge leicht verletzt wurde. Der Begleiter der Frau griff ebenfalls in das Geschehen ein und versuchte, die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu reißen. Letztendlich konnten beide Personen mit Hilfe einer weiteren Mitarbeiterin des Drogeriemarktes an einer Flucht bis zum Eintreffen der Polizeibeamten gehindert werden. Die Flakons wurden wieder ausgehändigt und die 40-Jährige, die derzeit ohne festen Wohnsitz ist, vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

