Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 20. Februar, 19:45 Uhr und dem 21. Februar, 06:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Görresstraße ein. Die Einbrecher sind vermutlich über ein eingeworfenes Fenster in die Räumlichkeiten eingestiegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden aus dem Büroräumen ein Tresor, ein Laptop und ein Bürostuhl entwendet. Vermutlich wurde der Bürostuhl zum Transport des Tresors genutzt. Noch am gestrigen Tage, wurde in einem nahgelegenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses, ein Tresor aufgefunden. Ein Anwohner wurde auf den Tresor aufmerksam und meldete ihn bei der Polizei. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um den entwendeten Tresor aus dem Kindergarten. Am Tresor waren einige Hebelspuren, jedoch gelang es den Tätern nicht ihn zu öffnen. Der Tresor wurde durch die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell