Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ertappt

Bühl (ots)

Am Montagnachmittag konnte mithilfe der aufmerksamen Ladendetektivin eines Drogeriemarktes in der Güterstraße ein Langfinger auf frischer Tat ertappt werden. Der 53 - Jährige konnte von ihr gegen 16:00 Uhr dabei beobachtet werden, wie er in der Drogeriefiliale wohl mehrere Kosmetika aus dem Regal nahm, in seine Jackentasche steckte und das Geschäft mitsamt der eingesteckten Ware verlassen wollte. Hierbei hatte sich der mutmaßliche Dieb wohl zu früh gefreut, da die aufmerksame Ladendetektivin nicht zögerte, den 53-Jährigen anzuhalten und an Ort und Stelle festzuhalten, bis die durch sie alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl eintrafen. Gegen den 53 - Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. /fh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell