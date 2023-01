POL-OG: Rheinau, Freistett - Verprügelt und bedroht

Kehl (ots) - Nach dem Brand in einem Kehler Hallenbad in der Silvesternacht haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen übernommen. Ermittelt wird wegen Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Kurz vor 1 Uhr rückten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl gemeinsam mit einer Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel an Neujahr aus, da ein ...

