POL-ME: Feuer in leerstehendem Schulgebäude - die Polizei ermittelt - Velbert - 2306063

Wie die Feuerwehr Velbert bereits in einer eigenen Pressemitteilung berichtet hatte (siehe den folgenden Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5535453), kam es am Donnerstagmittag, 15. Juni 2023, zu einem Brandausbruch in einem leerstehenden Schulgebäude in Velbert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 14:40 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Schulgebäude an der Sontumer Straße. Die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Velbert stellten bei ihrem Eintreffen einen Brandausbruch in einem rückwärtigen Gebäudeteil fest. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte der Brand gelöscht und größerer Schaden verhindert werden.

Dennoch wurde das gesamte Gebäude durch die starke Rauchentwicklung zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Beamten stellten ihm Rahmen erster Ermittlungen fest, dass das Feuer vermutlich absichtlich in einem Anbau entzündet worden war und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und beschlagnahmte den Brandort.

Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell nicht vor und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

