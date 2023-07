Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Oldtimer gerät in Brand (08.07.2023)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Samstag, gegen 19.45 Uhr, auf der Straße "Ob der Brücke". Eine Fahrerin eines VW-Käfer (Oldtimer) startete an einer Ampel ihren Wagen. Hierbei geriet der Motorblock in Brand. Die alarmierte Feuerwehr Tuttlingen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer und schob den Wagen auf die Seite. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des am Käfer entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell