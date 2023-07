Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall (09.07.2023)

Mühlheim an der Donau (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und mehrere hundert Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, auf der Tuttlinger Straße. Ein 70-jähriger Yamaha F28-Fahrer fuhr von Nendingen kommend in Richtung Mühlheim. An einer "Stoppstelle" stieß der Mann mit einer dort verkehrsbedingt stehenden BMW R1200 R eines 64-Jährigen zusammen. Hierdurch stürzte der BMW-Fahrer und verletzte sich dabei leicht.

