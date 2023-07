Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Gewerbestraße verletzt (09.07.2023)

Hilzingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Gewerbestraße am Sonntagabend verletzt worden. Ein 33-Jähriger fuhr mit einem BMW von dem Gelände einer Tankstelle auf die Gewerbestraße und kollidiert dabei mit einem vorfahrtsberechtigten in Richtung B314 fahrenden 55-Jährigen auf einem BMW-Motorrad. Der Biker stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Zweirad schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

