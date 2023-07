Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter streift Wohnmobil und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (05./08.07.2023)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag hat ein Unbekannter ein auf der Straße "In der Gebhardsösch" geparktes Wohnmobil beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 61 am Fahrbahnrand abgestellten Fiat Ducato über die komplette linke Seite. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

