POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Steißlinger Straße - eine Person leicht verletzt (09.07.2023)

Steißlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Steißlinger Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger bog mit einem Audi vom Parkplatz des Steißlinger Sees nach links auf die Steißlinger Straße ab. Zeitgleich fuhr ein 33 Jahre alter Mann mit einem BMW in Richtung Ortsausgang. Da beide Autos zu weit links fuhren, kollidierten die Wagen. Dabei erlitt die 28-jährige Beifahrerin des BMWs leichte Verletzungen.

