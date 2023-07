Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Palma auf der Bahnhofstraße angezündet (08.07.2023)

Radolfzell (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben Unbekannte eine Palme auf der Bahnhofstraße angezündet. Die Unbekannten setzten die einzelnstehende Pflanze vor dem Eiscafe Lazzara in Brand und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

