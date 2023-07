Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Mehrere Autos auf der Bergstraße beschädigt (07./08.07.2023)

Engen (ots)

In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Täter mehrere Autos auf der Bergstraße beschädigt. Der Unbekannte schlug an drei auf Höhe der Hausnummer 34 und 36 geparkten Wagen jeweils eine Scheibe ein, entwendet jedoch nichts aus dem Inneren der Autos. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Bergstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

