POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Emlichheim (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17.00 Uhr in der Eichenstraße in Emlichheim zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter wollten gewaltsam in ein Wohnhaus eindringen, scheiterten jedoch bei dem Versuch. Beute machten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer: 05943 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

