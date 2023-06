Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht in der Bentheimer Straße gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am 6. Juni zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bentheimer Straße in Fahrtrichtung Hengeloer Straße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grünen VW Golf beschädigte er diesen an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim, Tel.-Nr.: 05922/776600, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell