Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer wettert und flüchtet nach Unfall

Nordhausen (ots)

Dienstagabend kam es in Nordhausen am Salzaquellweg zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer begegneten sich an in der besagten Straße. Der Radfahrer kollidierte mit dem Außenspiegel des Kia. Nach einem Wortgefecht mit der Fahrzeugführerin entfernte sich der Unfallbeteiligte pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung der Ortslage Herreden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Schaden am Fahrrad ist unbekannt.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter ca. 20 Jahre

schlanke Gestalt

sehr schmales Gesicht

ca. 180 cm groß

Der Unbekannte trug eine helle Jogginghose, Turnschuhe, eine bunt-kolorierte Jacke und ein Basecap.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die zum Fahrradfahrer Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

