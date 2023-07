POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Bismarckstraße- Zeugen gesucht (07./08.07.2023)

Mühlheim an der Donau (ots) - Ein leicht verletzter Motorradfahrer und mehrere hundert Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, auf der Tuttlinger Straße. Ein 70-jähriger Yamaha F28-Fahrer fuhr von Nendingen kommend in Richtung Mühlheim. An einer "Stoppstelle" stieß der Mann mit einer dort verkehrsbedingt stehenden BMW R1200 R ...

mehr