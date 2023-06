POL-MFR: (699) Räuberischer Diebstahl aus Rother Maklerbüro - Zeugenaufruf

Winkelhaid (ots) - In den Nächten zwischen Dienstag (13.06.2023) und Donnerstag (15.06.2023) brachen Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Bereich Altdorf/Winkelhaid ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch als auch von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Bereich Altdorf und ...

