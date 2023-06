Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (698) Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg - Tatverdächtiger stellt sich

Nürnberg (ots)

Am späten Dienstagabend (13.06.2023) fügte ein 22-jähriger Mann in Nürnberg-Röthenbach einem anderen Mann eine Stichwunde im Hals zu. Der Tatverdächtige stellte sich am Folgetag (14.06.2023) bei einer Polizeidienststelle.

Gegen 22:15 Uhr teilte ein 22-jähriger Mann über die Integrierte Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes mit, dass er soeben von einem Bekannten in der Rangaustraße angegriffen wurde. Der Tatverdächtige habe ihm eine blutende Verletzung im Bereich des Halses zugefügt.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West am Tatort eintrafen, kümmerten sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes um die medizinische Erstversorgung des verletzten Mannes. Ersten Erkenntnissen zufolge saß er mit seinem ebenfalls 22-jährigen Begleiter auf einer Parkbank, als ihn dieser unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand angriff. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Stichwunde im Hals und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befand sich in keinem lebensbedrohlichen Zustand.

Der Tatverdächtige hatte bereits vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Festnahme des Mannes. Dieser stellte sich jedoch am darauffolgenden Tag bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Der 22-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welcher einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission.

