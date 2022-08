POL-MA: Mannheim-Feudenheim: 56-jähriger polizeibekannter Obdachloser greift Stadtbeschäftige an und beleidigt sie und Polizeibeamte

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 08 Uhr, wurde in der Otto-Häusler-Straße ein E-Bike entwendet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das an einem Fahrradständer angeschlossene Fahrrad und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden liegt bei über 4.000 Euro. Bei dem Fahrrad handelt ...

mehr