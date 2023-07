Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Unfall auf der Bundesstraße (09.07.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen schweren Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Donaueschingen und Geisingen. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Richtung Geisingen und kam kurz nach der Abfahrt Höhe Pfohren auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat Kombi eines 49-Jährigen zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß zog sich der Unfallverursacher schwerste Verletzungen zu. Der Fahrer des VW und eine Beifahrerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser, wobei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Den Schaden an den Fahrzeugen bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell