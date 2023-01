Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230123-3: Autofahrer überquert Bahnübergang bei geschlossenen Schranken

Brühl (ots)

Unbekannter Fahrer flüchtet, nachdem er Halbschranke beschädigte

Beamte des Verkehrskommissariats haben am Samstagmorgen (23. Januar) nicht nur die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, sondern auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Einem bislang Unbekannten wird vorgeworfen, mit einem schwarzen Kleinwagen in Brühl-Vochem an einer geschlossenen Bahnschranke vorbeigefahren zu sein und trotz einer sich nähernden Straßenbahn den Bahnübergang überquert zu haben.

Gegen 9.40 Uhr soll der oder die Fahrer/-in den Bahnübergang an der Kurfürstenstraße in Richtung Kaiserstraße überquert haben. Als der oder die Fahrer/-in an der geschlossenen Schranke vorbeifuhr, beschädigte er/sie diese, so dass die Schranke herabhing.

Zeugen, die die Tat beobachtet, den schwarzen Kleinwagen oder den/die Fahrer/-in gesehen haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden. (akl)

