POL-HA: Bahnstraße, 2 Fußgänger auf Fußgängerüberweg angefahren

Hagen (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Toyota vom Supermarktparkplatz an der Bahnstraße in den dortigen Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Langenkampstraße zu verlassen. Hierbei übersah sie eine 74-jährige Frau mit ihrem 82-jährigen Mann, die an der Ausfahrt des Kreisverkehrs den Fußgängerüberweg querten. Es kam zur Kollision, wobei die beiden Fußgänger zu Boden stürzten uns sich leicht verletzten. Beide Personen wurden von der Pkw-Fahrerin erstversorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

