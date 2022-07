POL-HI: Mann bedroht Polizeibeamte mit Softair-Pistole

Hildesheim (ots) - Harsum (kb). Am 12.07.2022, um 15:26 Uhr, ist es in der Nordstraße, in Harsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Ermittlungen zur Folge habe ein bislang unbekannter Transporterfahrer die Nordstraße in Richtung Hildesheimer Straße befahren und kollidierte beim Linksabbiegen mit einem 8-jährigen Fahrradfahrer, welcher sich auf dem Gehweg befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

