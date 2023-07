POL-PPMZ: Budenheim; Kurioser Unfall in Budenheim

Mainz - Bretzenheim (ots) - Am gestrigen Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kollidierten in Mainz-Bretzenheim zwei Fahrradfahrer miteinander, wobei beide leicht verletzt wurden. Während ein jugendlicher Mainzer mit seinem Fahrrad die Straße "Am Ostergraben" aus Richtung Hartenberg befuhr, befuhr ein 69-jähriger Mainzer mit seinem Pedelec die Straße "In der Klauer" in Richtung Ulrichstraße. Aus ungeklärten Gründen ...

