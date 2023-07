Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim; Minderjährige nach Rollerdiebstahl überführt

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am 15.07., gegen 20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 3 in der "Neue Mainzer Straße" während einer Streifenfahrt auf drei Minderjährige aufmerksam, die einen Motorroller zu einer Tankstelle schoben. Die Plastikhaube des Lenkbereiches schien gewaltsam geöffnet worden zu sein und es steckte kein Schlüssel.

Als die Jungs kontrolliert wurden, behauptete der Junge, der das Kraftfahrzeug schob, weder zu wissen, woher dieses sei, noch wo sich der Schlüssel befinde und stritt ab, es gefahren zu haben. Auf dem Handy des Beschuldigten wurde jedoch ein Video gefunden, das zeigte, wie er mit diesem Motorroller durch die Gegend fuhr. Einer seiner Freunde führte unter anderem einige Schrauben des Rollers mit sich sowie weitere Aufbruchsutensilien.

Wie sich herausstellte wurde der Roller an dem selben Tag als gestohlen gemeldet.

Zur Sicherstellung des Videos und verdächtiger Chatverläufe, wurde das Handy des Jungen sichergestellt. Die Eltern der drei Minderjährigen wurden kontaktiert und der Motorroller vor Ort sichergestellt, um diesen dem Eigentümer zurückzugeben.

Ob und in wie weit die Jugendlichen an dem Rollerdiebstahl beteiligt waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell