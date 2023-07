POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Schranke

Kleve-Donsbrüggen (ots) - Am Dienstag (4. Juli 2023) gegen 00:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Heidestraße in Donsbrüggen aus. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten einen Sichtschutz aus Holz, der am Zaun eines Einfamilienhauses lehnte, angezündet. Der Brand konnte vor einem größeren Entfachen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden, ein Gebäudeschaden ...

