POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim; Unfall zwischen Fahrradfahrern

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am gestrigen Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kollidierten in Mainz-Bretzenheim zwei Fahrradfahrer miteinander, wobei beide leicht verletzt wurden.

Während ein jugendlicher Mainzer mit seinem Fahrrad die Straße "Am Ostergraben" aus Richtung Hartenberg befuhr, befuhr ein 69-jähriger Mainzer mit seinem Pedelec die Straße "In der Klauer" in Richtung Ulrichstraße.

Aus ungeklärten Gründen übersah der 14-jährige, dass der 69-Jährige an der Kreuzung Vorfahrt gehabt hätte und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und die Fahrräder waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher wurde daraufhin in die Obhut seiner Mutter gegeben.

