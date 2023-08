Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27; Höhe AS Altenwalde; FR Bremen Kurzfristige Vollsperrung der A 27

Cuxhaven (ots)

Ein ganzes Team von Helfern hatte Stute "Bijou" am Samstagmittag auf der Autobahn 27 an ihrer Seite. Auf der Rückfahrt aus einem Nordseeurlaub trat an dem Pferdeanhänger, in dem die Stute wieder nach Hause in den Landkreis Nienburg / Weser reisen sollte, ein plötzlicher technischer Defekt auf. Die Bremse blockierte, eine Weiterfahrt war unmöglich. Das Fahrzeuggespann mit der Stute auf dem Anhänger blieb kurz hinter der Anschlussstelle Neuenwalde auf der Richtungsfahrbahn Walsrode liegen. Die Stute musste auf dem Anhänger ausharren, bis Hilfe kam. Auch die hinzugerufenen Profis eines Bremerhavener Abschleppdienstes konnten den beladenen Pferdeanhänger vor Ort nicht wieder fahrtüchtig machen, so nachhaltig war der Schaden. Da der Anhänger mit Pferd nicht abgeschleppt werden konnte, musste Stute "Bijou" auf der Autobahn in einen Ersatzanhänger umsteigen, den eine nette Pferdebesitzerin aus Oxstedt spontan zur Verfügung gestellt hatte. Vorher musste jedoch die Richtungsfahrbahn Walsrode für den Verkehr voll gesperrt werden, was die Autobahnmeisterei Debstedt in Wochenend-Rekordzeit in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei gewährleistete. So abgesichert hatte die Pferdedame keinerlei Vorbehalte gegen den ihr unbekannten Pferdeanhänger und ließ sich von ihren Besitzern ganz souverän umladen. Sie bezieht vorübergehend eine Gastbox in Oxstedt bei ihrer neuen Mitfahrgelegenheit. Innerhalb kürzester Zeit konnte so die Autobahn wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Der liegengebliebene Pferdeanhänger wurde abgeschleppt. Die erleichterten und glücklichen Pferdebesitzer bedankten sich ausdrücklich bei allen Helfern, die an dieser nicht alltäglichen Pannenhilfe beteiligt waren.

