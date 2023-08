POL-DO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Rettungswagen auf dem Gelände des Klinikzentrums Mitte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0764 Am Donnerstagnachmittag (10. August) um 13:20 Uhr kam es in der Dietziusstraße in Dortmund-Huckarde zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei stellte Betäubungsmittel sicher. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Dietziusstraße in Dortmund-Huckarde beim Ausparken ein geparktes Auto. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 30-jährigen Fahrer aus Dortmund und seinen ...

mehr