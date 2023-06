Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Vandalismus im Schulzentrum

Overath (ots)

Am Montagmorgen (19.06.) gegen 07:00 Uhr fiel einem Hausmeister auf, dass Unbekannte über das Wochenende in das Schulzentrum in der Pérenchiesstraße eingedrungen waren. Am Samstagnachmittag (17.06.) war gegen 15:45 Uhr noch alles in Ordnung.

Bei Besichtigung der Räume durch die alarmierte Polizei konnte festgestellt werden, dass Hinweisschilder beschädigt wurden und ein Beamer in einem Raum von der Decke gerissen wurde. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell