POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zigarettenautomat aufgebrochen und Inhalt gestohlen

Overath (ots) - In der vergangenen Nacht (19.06.) gegen 02:40 Uhr wurden Hausbewohner durch Geräusche an einem Fenster wach, die von Einbrechern verursacht wurden. Die Hausbewohner riefen umgehend die Polizei, die sich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen auf den Weg zum Tatort in der Lombachstraße in Marialinden machte. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter ...

