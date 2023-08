Polizei Dortmund

POL-DO: Aktion neu aufgelegt: Sichern Sie sich ab Montag die neuen Plakate zur Verkehrsunfallprävention

Dortmund (ots)

"Vorsicht! Unsere Kids haben keinen Airbag!" Gut lesbar prangt dieser Warnhinweis auf den Schildern, die hauptsächlich in den Dortmunder Lieblingsfarben Schwarz und Gelb gehalten sind. Akzentuiert mit Signalrot, damit es auch jeder versteht. Denn so ist es: Autofahrerinnen und Autofahrern stehen so viele Hilfen und Assistenzsysteme zur Verfügung. Kindern nicht.

Beispiele gefällig?

Der Airbag schützt Sie am Steuer im Fall eines Aufpralls. - Haben Kinder nicht!

Rück- und Außenspiegel sorgen im Auto für den Rundumblick. - Kinder haben hinten und seitlich keine Augen!

Zusätzliche Toter-Winkel-Assistenten warnen sogar, falls ein Hindernis kaum für Sie sichtbar ist. - Dieser Assistent fehlt Kindern.

Der Spurhalteassistent passt auf, dass Sie Ihre Fahrspur nicht verlassen. - Kinder können schon mal versehentlich "ausscheren".

Der Notbremsassistent leitet für Sie eine Vollbremsung ein, auch wenn Sie das Hindernis gar nicht gesehen haben. - Können Kinder eine Gefahr nicht erkennen, haben Sie keine solche Hilfe!

Dies sind nur einige Beispiele. Aber sie alle machen deutlich: Ich als Autofahrer bin mehrfach abgesichert und geschützt. Kinder sind es in diesem Maße nicht. Im Gegenteil: Gerade Schulanfänger sind in den meisten Fällen auch Anfänger im Straßenverkehr. Aus diesem Grund hat die Polizei Dortmund den Schulbeginn in dieser Woche wieder genutzt: 1. Um Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren dafür, was es bedeutet, wenn morgens und mittags wieder verstärkt Kinder auf dem Schulweg unterwegs sind. Und 2. Wie Eltern Ihren Kindern auf dem Schulweg Sicherheit bei der Bewegung im Straßenverkehr vermitteln und sie unterstützen können. Im Umfeld vieler Schulen im Stadtgebiet war und ist die Polizei zudem mit Kontrollen unterwegs.

Nun ruft die Polizei gemeinsam mit Radio 91,2 alle Dortmunderinnen und Dortmunder auf: Unterstützen auch Sie uns jetzt wieder! Denn die Plakate mit der griffigen Botschaft sind ab Montag wieder auf allen Polizeiwachen in Dortmund (inklusive der Wache Mitte im Polizeipräsidium) oder auch bei Radio 91,2 in der Innenstadt erhältlich. Eine Kooperation mit dem Lokalradio macht das zum zweiten Mal nach 2021 möglich. Wie bereits vor zwei Jahren haben Dortmunderinnen und Dortmunder nun ab Montag (14.8.) wieder die Möglichkeit, sich ein solches Plakat zu sichern und auf dem privaten Gelände aufzuhängen. Besonders unterstützen Sie uns damit, wenn Sie zum Beispiel in der Nähe von Schulen und Kindergärten leben. Auf einen guten und sicheren Start in das neue Schuljahr 2023/2024!

Wichtiger Hinweis: Die Plakate dürfen nicht an Laternen oder anderen Stellen im öffentlichen Raum angebracht werden!

Siehe auch unsere Pressemitteilungen zum Schulstart:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5576654

