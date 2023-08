Polizei Dortmund

POL-DO: Marihuana-Geruch überführt Fahruntauglichkeit

Dortmund (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10. August) um 13:20 Uhr kam es in der Dietziusstraße in Dortmund-Huckarde zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei stellte Betäubungsmittel sicher.

Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Dietziusstraße in Dortmund-Huckarde beim Ausparken ein geparktes Auto. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 30-jährigen Fahrer aus Dortmund und seinen 24-jährigen Beifahrer aus Lünen. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen verdächtigen Geruch in dem Lkw wahr. Und sie hatten offensichtlich den richtigen Riecher, denn im Rahmen der darauffolgenden Durchsuchung des Lkw und der beiden Männer fanden die Polizisten Betäubungsmittel und stellten es sicher.

Ersten Kenntnissen zufolge stand der 30-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

Die Ermittlungen gegen die Männer aus Dortmund und Lünen dauern an.

