POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach zwei schweren Raubdelikten mit Schusswaffe in Dortmund

Dortmund (ots)

Nach zweifachem schwerem Raub mit Schusswaffe durch drei unbekannte Täter am Dienstag (8. August) in der nördlichen Innenstadt sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich gegen 23:20 Uhr ein 26-jähriger Dortmunder im Bereich des Parkplatzes eines Discounters in der Mallinckrodtstraße. Dort haben unbekannte Männer unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe auf ihn eingeschlagen und seine Tasche geraubt. Die unbekannten Täter seien dann in eine U-Bahnhaltestelle geflüchtet. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 23:32 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem zweiten Raub in der nördlichen Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Männer in der Leibnizstraße einen 25-Jährigen aus Dortmund getreten und geschlagen, sowie seinen Rucksack geraubt. Einer der Täter hat eine schwarze Schusswaffe vorgehalten. Der Dortmunder blieb unverletzt.

Zeugen beschrieben die Täter wie folgt:

Zwei Täter:

- ca. 18 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover

Dritter Täter:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schwarze, schulterlange Haare - dunkler Bart - dunkle Oberbekleidung

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

