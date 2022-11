POL-ANK: Innerorts mit 116 km/h unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Greifswald (ots) - Ein älterer Mann aus der Nördlichen Mühlenvorstadt in Greifswald ist gestern Vormittag (20.11.2022, 11:00 Uhr) in seiner Wohnung von einer Frau bestohlen worden. Die Unbekannte hatte sich unter dem Vorwand, einen Pullover verkaufen zu wollen, in die Wohnung des 93-Jährigen gedrängt. Anschließend nutzte sie einen günstigen Moment, als der Herr in einen anderen Raum ging. Sie stahl die Geldbörse ...

