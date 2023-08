Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verletzte bei Unfällen mit Radfahrern in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Bereits am Freitag (18.08.2023) kam es gegen 14:55 Uhr auf der Cuxhavener Straße (B73) in Hemmoor zu einem Schreckmoment für einen 53-jährigen Radfahrer. Der Mann war mit seinem Pedelec in Richtung Cuxhaven unterwegs. Innerhalb der Ortschaft Hemmoor versuchte ein 25-jähriger Opel-Fahrer ein Grundstück zu verlassen und tastete sich an den Geh-/Radweg heran. Als der 53-jährige dies bemerkte, habe er nach eigenen Angaben stark gebremst. Hierbei überschlug sich das Pedelec und der Radfahrer verletzte sich schwer. Zu einer Berührung der Fahrzeuge ist es vorher nicht gekommen. Der Radfahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag (20.08.2023) kam es gegen 10:30 Uhr an der Zufahrt zum Kreidesee zu einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern. Ein 5-jähriger Junge aus Hemmoor wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann war mit seinem Rad auf dem Geh-/Radweg entlang der B 73 in Richtung Stade unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt versuchte ein 56-jähriger BMW-Fahrer aus der J.-H.-Hegenah-Straße auf die B 73 einzufahren. Zunächst hielt der BMW-Fahrer an, übersah dann offenbar dennoch das Kind auf dem Rad, so dass dieser beim Anprall an den Pkw leicht verletzt wurde. Auch der nachfolgende Vater, ebenfalls auf dem Rad unterwegs, prallte noch gegen den BMW, wurde dabei aber nicht verletzt. Der 5-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, an allen beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell