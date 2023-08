Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung auf einen Postboten

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum/Midlum. Am gestrigen Donnerstag (24.08.2023) suchte ein Postbote um 11:45 Uhr während seiner Auslieferungsfahrt im Bereich der Wurster Nordseeküste einen Feldweg zwischen Midlum und Dorum auf, um dort eine Pause zu machen. Ihm folgten dann offenbar zwei männliche Personen in einem "schrottreifen" weißen Kastenwagen. Als der Postbote das Fahrzeug bemerkte befanden sich an diesem keine Kennzeichen und einer der beiden Insassen forderte mit deutlichen Akzent und Drohungen die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Dieser Aufforderung kam der Postbote nicht nach, so dass die Täter noch vergeblich versuchten die Türen des Postautos zu öffnen. Die beiden unbekannten Personen verließen im Anschluss den Tatort ohne Beute. Dem Postboten war das Fahrzeug auf seiner Auslieferungsfahrt zuvor bereits in Cappel aufgefallen. Zeugen und insbesondere Anwohner der Cappeler Bahnhofstraße, die das Fahrzeug gegebenenfalls mit Kennzeichen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743/9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell