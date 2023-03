Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kanalabdeckung (Pressemeldung vom 02.03.2023) - hier nun Nutzung zum versuchten Einbruch

Gerolstein (ots)

Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 02.03.2023 berichtete, ereignete sich folgender Sachverhalt.

Vermutlich am 01.03.2023 entwendeten bisher unbekannte Täter eine Kanalabdeckung im Bereich der Hauptstraße 123 in Gerolstein. Es war dem Glück zu verdanken, dass es zu keinem Schadenseintritt kam, dadurch, dass ein Fahr-zeug mit dem Reifen in den nun ausgehobenen Schacht fuhr. Die Stelle wurde umgehend abgesichert.

Nun am 02.03.2023 gegen 04:00 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter scheinbar eben jenen zuvor entwendeten Kanaldeckel, um hiermit die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße in Gerolstein zu beschädigen.

Die Täter versuchten augenscheinlich die Scheibe hiermit einzuschlagen, um so die sich in der Auslage befindlichen Schmuckgegenstände zu entwenden.

Glücklicherweise hielt die Scheibe der massiven Gewalteinwirkung Stand.

Der Kanaldeckel wurde nunmehr vor Ort durch die Täter zurückgelassen. Entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen wurden vor Ort durch die Beamt*innen durchgeführt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell